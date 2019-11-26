Украина заявила о закачивании транзитного газа в свои хранилища

Если Москва и Киев не подпишут транзитный договор, то начиная со следующего года «Нафтогаз» будет закачивать российский транзитный газ в подземные хранилища. Такое заявление сделал исполнительный директор украинской госкомпании Юрий Витренко.

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«Газ без документального оформления, который будет заходить на Украину, будет закачиваться в подземные хранилища как „газ неопределенного собственника“, пока будет происходить документальное оформление этого газа», — написал Витренко в Facebook.

Перед этим один из-подписчиков попросил в комментариях прокомментировать Витренко свои слова о том, что Украина с 1 января будет считать транзитный газ без необходимых документов контрабандой. Пользователь также задал вопрос, будет ли Киев подавать в суд или «перекроет вентиль».

Вечером 25 ноября президент России Владимир Путин обсудил с украинским коллегой Владимиром Зеленским вопрос дальнейшего транзита газа и его прямых поставок на территорию Украины. При этом детали разговора пока остаются неизвестными.

Сейчас между Украиной и Россией действует транзитный контракт, срок действия которого заканчивается 31 декабря 2019 года. Стороны до сих пор не пришли к соглашению о продлении документа.