Украина заявила о военной угрозе со стороны Белоруссии

Экс-глава МИДа Украины Павел Климкин заявил о возможном начале войны со стороны Белоруссии. По его словам, военные учения белорусской армии «Запад-2021» направлены на борьбу с его страной. Свои претензии украинский дипломат направил России. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

По словам Климкина, Российская Федерация планирует «поглотить» Белоруссию. А это, в свою очередь, является угрозой для безопасности Украины, которая окажется в окружении с трех сторон.

Политик предложил прояснить этот вопрос совместно с НАТО. Он добавил, что решения относительно Украины и начала войны принимает не лично Лукашенко, а президент РФ Владимир Путин.