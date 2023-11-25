Важное 25 ноября 2023, 12:02 Украина заявила о рекордном количестве атак российских беспилотников ВСУ сообщили о рекордном количестве атак российских беспилотников по Украине РИА «Новости»

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Российские военные в ночь на субботу, 25 ноября, выпустили рекордное количество беспилотных летательных аппаратов в сторону республики. Об этом в Telegram-канале написал командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

«Этой ночью со стороны России выпустили 75 ударных беспилотников, это рекордное количество», — сообщил он.

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Ранее в субботу украинские СМИ заявляли о взрывах в городе Кропивницкий Кировоградской области.

Кроме того, взрывы фиксировали на территории Киева и Киевской области, наибольший урон нанесли инфраструктуре аэропорта Жуляны. Кроме того, взрывы слышали жители Голосеевского и Печерского районов.

По данным Минэнерго Украины, без электричества остались 77 жилых домов и 120 учреждений, пострадали линии мощностью 330 киловольт.

С октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам военного управления на Украине в ответ на теракт на Крымском мосту. Минобороны России отмечало, что гражданская инфраструктура находится вне угрозы.