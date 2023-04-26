Мир 26 апреля 2023, 00:19 Украина заявила «о праве» уничтожать все в Крыму и Донбассе Подоляк: Украина «имеет право» уничтожать все в Крыму и Донбассе РИА «Новости»

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У Украины «есть право» уничтожать все, что находится в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом в телеэфире заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Его слова привело РИА «Новости».

«Что гарантируется нам международным правом, то есть юридически имеем право уничтожать все, что находится на территории Крыма, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Тут нет ни одной юридической претензии к нам», — сказал он.

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По его словам, сейчас Украина зависит от полного взаимодействия с партнерами в вопросах вооружения и того, как его используют на поле боя. Подоляк также назвал приоритетные цели страны. Он уверен, что ударами по России урегулирования конфликта на Украине не решился бы.

The Washington Post ранее опубликовала статью, в которой говорится, что ВСУ рассматривали сценарий ударов по Москве и Новороссийску 24 февраля, однако атаки отложили по просьбе США.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал статью о планах Киева ударить по Москве 24 февраля. Он считает, что такая публикация создает Украине имидж «инфантильной» страны.