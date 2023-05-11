Мир 11 мая 2023, 09:50 Украина заявила о попытках разных стран усадить ее за стол переговоров с Россией Секретарь СНБО Данилов: Украину пытаются усадить за стол переговоров с Россией РИА «Новости»

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что другие государства активно подталкивают киевский режим к переговорам с Россией, уже запущена большая кампания. Об этом он заявил в эфире украинского телеканала «Рада».

«Сейчас просто идет такое, чтобы вы понимали, нагнетание ситуации для того, чтобы как можно скорее посадить нас за стол переговоров на условиях России. Сейчас запущена очень большая кампания по этому поводу», — рассказал он.

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При этом Данилов не исключил, что украинский президент Владимир Зеленский действительно сядет за стол переговоров. Однако только на условиях Украины, подчеркнул он. Секретарь СНБО уточнил, что некоторые страны сейчас «активно включились в эту ситуацию».

Ранее автор американского издания The Hill Джозеф Боско допустил, что Зеленский все же сядет за стол переговоров. Украинского лидера на этот шаг могут подтолкнуть неудачи ВСУ.