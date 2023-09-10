10 сентября 2023, 17:50
Украина заявила о получении первой партии ядерного топлива из США
Министр энергетики Галущенко: Украина впервые получила ядерное топливо из США
Украинская национальная компания «Энергоатом» сегодня получила первую партию ядерного топлива из Соединенных Штатов. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире канала «Рада».
Он уточнил, что «Энергоатом» загрузил топливо для 440 реакторов, изготовленное американской компанией Westinghouse вместе с украинскими экспертами. Галущенко отметил также, что страна подписала договоры с Францией, Чехией и Словакией с целью «заменить Россию в этом сегменте».
Реклама
Ранее Украина заявляла, что планирует сама запустить производство ядерного топлива и уже начала изготавливать составные части для топливных блоков серии ВВЭР-100. «Энергоатом» воплощает проект в партнерстве с упомянутым американским предприятием. Собственных мощностей для производства топливных сборок у Украины нет, это высокотехнологичный процесс.
США
Украина
Реклама
Реклама