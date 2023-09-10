Мир 10 сентября 2023, 17:50 Украина заявила о получении первой партии ядерного топлива из США Министр энергетики Галущенко: Украина впервые получила ядерное топливо из США Unsplash

Читать 360tv в

Украинская национальная компания «Энергоатом» сегодня получила первую партию ядерного топлива из Соединенных Штатов. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире канала «Рада».

Он уточнил, что «Энергоатом» загрузил топливо для 440 реакторов, изготовленное американской компанией Westinghouse вместе с украинскими экспертами. Галущенко отметил также, что страна подписала договоры с Францией, Чехией и Словакией с целью «заменить Россию в этом сегменте».

Реклама

Ранее Украина заявляла, что планирует сама запустить производство ядерного топлива и уже начала изготавливать составные части для топливных блоков серии ВВЭР-100. «Энергоатом» воплощает проект в партнерстве с упомянутым американским предприятием. Собственных мощностей для производства топливных сборок у Украины нет, это высокотехнологичный процесс.