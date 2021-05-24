Украина заявила о полном прекращении авиасообщения с Белоруссией

Украина полностью прекращает авиасообщение с Белоруссией. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Все рейсы украинские авиаперевозчики теперь будут совершать в обход территории этой страны.

По словам Данилова, закрыть полеты необходимо из-за опасности, которую представляет Белоруссия для демократических ценностей, сообщил «Интерфакс».

Ранее требование прекратить полеты в Белоруссию озвучил президент Украины Владимир Зеленский. Такое решение было принято после того, как 23 мая в аэропорту Минска была совершена экстренная посадка самолета Ryanair. Он выполнял рейс из Афин в Вильнюс. Приземление было связано с сообщением о том, что на борту лайнера находится бомба.

Среди пассажиров находился сооснователь Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали. Сейчас в отношении него возбуждено несколько уголовных дел.

Посадка самолета вызвала резко негативную реакцию со стороны европейских стран. Решение прекратить полеты в Белоруссию и над ее территорией ранее приняла Великобритания. Аналогичные меры собираются принять и другие страны ЕС.

В Белоруссии считают, что европейские партнеры слишком политизируют этот инцидент и нагнетают обстановку. Помимо этого, в белорусском Минтрансе заявили, что сообщившие о бомбе на борту самолета угрожали взорвать ее в небе над Вильнюсом. Они выдвигали требования к ЕС прекратить поддерживать действия Израиля в отношении Палестины.