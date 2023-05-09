09 мая 2023, 03:07
Украина заявила о подготовке обновленной концепции безопасности
Зеленский: новую концепцию безопасности начали разрабатывать для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о разработке новой концепции безопасности в стране. Соответствующее видеообращение опубликовали в его Telegram-канале.
По словам украинского лидера, совещание он провел накануне. Участники разговора обсуждали разработку фундаментально новой концепции в данной сфере. Новые реформы безопасности коснутся работы школ, экономики и инфраструктуры, отметил Зеленский.
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Президент Украины также заверил, что в скором времени будут «даны ответы на все вопросы безопасности страны».
«На законодательном уровне, на уровне правительственных решений, в конкретных практических вопросах», — пояснил он.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина понимает, что не может стать членом НАТО сейчас, но ей нужен «четкий сигнал» о такой возможности после окончания конфликта. Кроме того, он отметил, что верит в успех анонсированного ВСУ контрнаступления.
Также украинские власти выступили за создание международного трибунала против России. При этом российская сторона не раз заявляла, что представителей киевского режима ждет трибунал из-за их террористических действий.
Владимир Зеленский
Украина
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