Украина начала готовиться к варианту Б в отношениях с Россией

Украина вместе со своими западными партнерами рассматривает два варианта развития отношений с Россией. Об этом заявила украинский посол в США Оксана Маркарова.

«Сейчас мы все: Украина, США, Запад — работаем над вариантом А — дипломатическим сдерживанием, чтобы нам не пришлось переходить к варианту Б, к которому также все активно готовятся», — сказала Маркарова в беседе с LB.ua.

Дипломат не стала пояснять, в чем именно будет заключаться так называемый вариант Б. Однако когда журналист попробовал уточнить, не означает ли это «потенциального военного противостояния», Маркарова не стала отрицать такое предположение.

В последнее время со стороны Украины и западных СМИ все чаще звучат упреки в якобы готовящемся вторжении России на украинскую территорию. Москва уже неоднократно подчеркивала, что никакой агрессии в планах нет, однако предположения на этом не заканчиваются.

В Кремле не раз отмечали, что каждая страна мира может перемещать военную технику по своей территории так, как хочет она сама. Там считают, что выпады в адрес России стали действенным предлогом для того, чтобы стянуть к российским границам вооружение НАТО.