Мир 05 июня 2023, 09:51 Украина заявила о подготовке к первым выборам после начала спецоперации Глава ЦИК Украины Диденко: следующие выборы пройдут по демократическим нормам РИА «Новости»

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Украина намерена гарантировать демократические стандарты на первых после начала СВО выборах. Такое заявление сделал глава Центральной избирательной комиссии страны Олег Диденко американскому изданию Politico.

«Я понимаю, что Украина должна обеспечить демократические стандарты при проведении выборов с точки зрения права быть избранным», — сказал Диденко.

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По его словам, Украина настроена защищать выборный процесс от внешнего вмешательства, чтобы не допустить угрозу национальной безопасности.

Глава ЦИК напомнил, что в соответствии с Конституцией, ни парламентские, ни президентские выборы не могут состояться, пока в стране действует военное положение, объявленное президентом Владимиром Зеленским.

Говоря о сложностях организации процесса голосования, Диденко обратил внимание, что более восьми миллионов украинцев — примерно 20 процентов населения, — уехали, и сейчас живут за границей в качестве беженцев.

Украина проголосовала за Зеленского в апреле 2019 года. Тогда жители выбрали между нынешним президентом и Петром Порошенко.