Украина заявила о победе над Россией на мировом рынке оружия

Генсек НАТО назвал Россию главным врагом альянса Подробнее

«В ситуации, когда мы 30 лет не финансировали эту историю, мы продолжали выигрывать позиции на внешних рынках у России — основного нашего конкурента, потому что мы обслуживаем технику советского происхождения, мы предоставляем комплектующие к бронетехнике и авиации, мы их ремонтируем», — заявил новый заместитель гендиректора концерна «Укроборонпром».

По его мнению, украинский концерн до сих пор «продолжает конкурировать» с Россией. При этом Найем сказал об «огромном интеллектуальном потенциале» Украины в этой сфере.

Концерн «Укроборонпром» — это объединение предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины под госуправлением.

В состав «Укроборонпрома» входят предприятия ОПК, которые осуществляют деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, а также ремонта, модернизации и утилизации боеприпасов, вооружения и военной техники.