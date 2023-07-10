Мир 10 июля 2023, 01:23 Украина заявила о пересмотре стратегии, если ее не примут в НАТО Вице-премьер Стефанишина: Киев пересмотрит стратегию в случае отказа от вступления в НАТО РИА «Новости»

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Киев пересмотрит свою стратегию, если не получит приглашения о вступлении в НАТО. Об этом заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью «Европейской правде».

По словам Стефанишиной, глава Украины Владимир Зеленский пока не принял решение о поездке в Вильнюс на саммит НАТО.

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«Это однозначно потребует пересмотра стратегии», — сказала вице-премьер изданию в ответ на вопрос, какой будет реакция Киева в случае неприглашения его в альянс.

Тогда, сказала Стефанишина, целью Украины станет получение гарантий безопасности со стороны Запада.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены стран НАТО на саммите в Вильнюсе придут к соглашению по перспективам принятия Украины в альянс.

Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что ложные надежны украинского президента Владимира Зеленского на членство страны в НАТО привели к серьезному расколу внутри страны.