Украина заявила о новой эре в отношениях с Россией

Бывший замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что в отношениях Украины и России наступила другая эра. Зеленский восстановил двухсторонние контакты.

Об этом она заявила в интервью украинскому изданию «Европейская правда».

«Мы должны наконец понимать, что у нас другая эра отношений с россиянами», — подчеркнула Зеркаль. Она также отметила, что украинская сторона должна для себя определить, в чем эти отношения заключаются и что должно произойти для их нормализации.

Помимо этого, бывший замминистра подчеркнула, что Владимир Зеленский вернул с Россией двусторонние контакты, которые киевские власти пытались избегать до 2019 года.

Ранее музыкальная группа, которая будет представлять Украину на Евровидении сообщила, что будет общаться с российскими журналистами, только если их припрут к стенке. Музыканты заявили, что будут избегать российские СМИ на конкурсе.