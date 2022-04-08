Украина заявила о национализации всего имущества РФ в стране

Украинские власти планируют национализировать всю российскую собственность в стране. Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль в эфире телеканала «Рада».

По словам Шмыгаля, процесс уже начался.

«Безусловно, мы национализируем все российское имущество, чтобы компенсировать часть тех убытков, которые наносит нам Российская Федерация», — подчеркнул глава украинского правительства.

Он добавил, что Украина также рассчитывает использовать замороженные российские активы в других странах.

Закон о национализации имущества россиян, а также тех, кто публично поддерживает операцию России на Украине, Верховная рада приняла 1 апреля. Госдума сообщила, что Россия вряд ли будет в ответ национализировать украинскую собственность. Председатель комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев заявил, что было бы целесообразнее национализировать собственность тех стран, которые заморозили золотовалютные резервы РФ.

Депутаты Госдумы предложили национализировать заводы иностранных компаний, которые приостановили работу в России из-за санкций.