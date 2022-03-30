Украина заявила о намерениях вынести вопрос о мирном соглашении с Россией на референдум

Власти Украины вынесут вопрос о подписании мирного соглашения с Россией на всенародный референдум. Об этом заявил член украинской делегации и советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

По его словам, это произойдет после того, как РФ выведет войска на позиции от 23 февраля, сообщило Reuters.

Ранее о том, что компромиссные договоренности с Россией должны быть вынесены на референдум на Украине, заявлял президент Владимир Зеленский.

Очередной раунд переговоров России и Украины состоялся в Стамбуле 29 марта. Встреча проходила в закрытом режиме и длилась почти три часа. Делегацию РФ представляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

Сегодня он сообщил, что украинская сторона 29 марта впервые заявила о готовности выполнить принципиальные требования, на которых на протяжении всех последних лет настаивала Россия. Среди них, в частности, отказ Украины от вступления в НАТО, фиксация ее внеблокового статуса, отказ от ядерного оружия и размещения иностранных военных баз.