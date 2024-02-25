Мир 25 февраля 2024, 18:31 Украина заявила о начале производства дальнобойных ракет Министр Камышин: Украина производит ракеты дальностью 700 километров РИА «Новости»

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Украина располагает ракетами собственного производства дальностью 700 километров. Об этом заявил министр страны по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин на конференции «Украина. 2024 год», трансляция которой шла на сайте правительства страны.

Камышин отметил, что ракетная программа — самая важная для Украины.

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«У нас появилось дальнобойное оружие, которое поразило цель на [расстоянии] 700 километров», — добавил он.

Тем не менее страна продолжает выпрашивать оружие у Запада. Министр обороны Украины Рустем Умеров пожаловался на то, что 50% вооружения, которое направляют западные партнеры, не поступает вовремя. Тем временем украинский президент Владимир Зеленский уже заговорил о новом контрнаступлении. По мнению подполковника армии США в отставке Дэниела Дэвиса, он неадекватно оценивает состояние своей армии: у ВСУ нет достаточного количества людей — даже для того, чтобы восполнить потери, и не хватает техники.