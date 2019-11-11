Украина заявила о готовности «самостоятельно защититься от России»

«У нас есть готовый ответ на подобный сценарий», — прокомментировал Загороднюк высказывание экс-главы украинского МИД Павла Климкина о том, что есть шанс нападения России на Украину. Собеседник канала также добавил, что Киев продолжает сотрудничать с НАТО — Альянс поставляет в страну оружие, технику и помогает в подготовке бойцов ВСУ.

НАТО подготовил доклад для противодействия «российской агрессии» Подробнее

Киев обвиняет Москву во всех тяжких с 2014 года — тогда начался конфликт на территории Донецкой и Луганской областей, а Крым вошел в состав России по результатам референдума.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что ключевые условия для достижения мира в зоне конфликта — это прекращение огня, примирение людей и воссоединение местных жителей с остальными украинцами. Участники контактной группы по Донбассу на встрече 1 октября договорились об отводе войск на участках в Золотом и Петровском. Несколько попыток установить мир в регионе пока не увенчались успехом.