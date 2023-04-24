Мир 24 апреля 2023, 16:46 Украина заявила о готовности провести обмен пленными с Россией по формуле «всех на всех» Глава разведки Украины Буданов рассказал о переговорах по обмену всех пленных с Россией РИА «Новости»

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Переговоры России и Украины по обмену пленными в формате «всех на всех» приближаются к завершению. Об этом в интервью «РБК — Украина» заявил начальник главного разведывательного управления министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Журналисты напомнили, что о переговорах с российской стороной по обмену всех пленных глава украинской разведки говорил еще осенью.

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«Да, мы в принципе приближаемся к этому», — ответил Буданов на вопрос, считает ли он реальной возможность такого обмена.

Глава украинской разведки напомнил, что на сегодняшний день число возвращенных Россией украинских военных уже составило 2200 человек. По словам Буданова, это беспрецедентный случай в мировой истории, так как обычно обмены проходят после завершения боевых действий.

Минобороны России в последний раз сообщало о возвращении военнослужащих их украинского плена 10 апреля. По данным ведомства, тогда освободили 106 человек, которым грозила смертельная опасность.

Как уточнили «Известия», российских военных доставили в Москву на самолетах военно-транспортной авиации. После освобождения бойцов отправили на реабилитацию в военные медицинские учреждения.