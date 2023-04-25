Мир 25 апреля 2023, 22:56 Украина заявила о готовности обсудить любой мирный план, но с условием Кулеба рассказал, какой мирный план готовы обсудить на Украине РИА «Новости»

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Украинские власти готовы обсуждать любой мирный план, который не приведет к заморозке конфликта или территориальным уступкам. Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью телеканалу CNN.

«Мы готовы обсуждать любой мирный план, который не ведет к заморозке конфликта или к тому, чтобы Украина сдала территории России», — сказал он.

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Он добавил, что если президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва готов принять коалицию стран, стремящихся к миру «на основе этих двух принципов», то Украина готова обсуждать условия мирного плана.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк указал на отсутствие логики в плане Китая по урегулированию конфликта между Россией и Украиной, поэтому его невозможно принять. Подоляк напомнил, что один из пунктов говорит о территориальной целостности и нерушимости суверенитета, а в другом речь идет о необходимости прекратить огонь в самое ближайшее время.