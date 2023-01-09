Мир 09 января 2023, 10:16 Украина заявила о дефиците советских трансформаторов The Financial Times: дефицит советских трансформаторов наблюдается на Украине РИА «Новости»

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Глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил о нехватке советских трансформаторов, необходимых для ремонта объектов. Об этом сообщила The Financial Times.

«В течение первых восьми месяцев <…> у нас был большой запас трансформаторов. Сейчас они крайне необходимы», — сказал Кудрицкий.

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В издании напомнили, что большинство станций на Украине работают по старой советской системе, поэтому современные европейские оборудования не подходят для замены.

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По словам Кудрицкого, Украине необходимы советские трансформаторы напряжением 750 киловольт и весом до 200 тонн. Он предположил, что российским военным помогали инженеры, которые знали, что стране будет сложно восстановить энергетическую инфраструктуру после ударов.

Между тем в Европе начали игнорировать помощь киевскому режиму. Пока США, Франция и Германия обещают поставить Украине военную технику, Великобритания заняла молчаливую позицию.

По словам бывшего руководителя Генштаба Соединенного Королевства генерала Ричарда Данната, Великобритания не поможет Украине современным военным оборудованием, поскольку ограничена в возможностях.