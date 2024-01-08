Мир 08 января 2024, 11:30 Украина заявила, что союзники не склоняют ее к переговорам с Россией Кулеба: союзники не просят Украину начать переговоры с Россией РИА «Новости»

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Союзники не пытаются склонить Украину к переговорам с Россией. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью испанской газете Pais.

«Наши союзники не просят нас вести переговоры с Россией о замораживании [конфликта]. <…> Это не то, что кто-то может осмелиться положить на стол как вариант», — отметил он.

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По мнению Кулебы, Россия якобы не хочет «ни заморозки конфликта, ни мира».

Ранее бывший разведчик вооруженных сил США Скотт Риттер спрогнозировал, что конфликт закончится полной капитуляцией ВСУ и, вероятно, крахом режима украинского президента Владимира Зеленского. Риттер указал на то, что у Украины были возможности сесть за стол переговоров, но она сознательно отказалась от них. Он также констатировал полный провал летнего контрнаступления ВСУ и значительные успехи ВС России.

Британский журналист и писатель Оуэн Мэттьюс предложил Западу раздел Украины как единственный способ решения конфликта.