Украина заявила, что попросит у Израиля системы противовоздушной обороны | 360°

Мир 18 октября 2022, 17:01 Украина заявила, что попросит у Израиля системы противовоздушной обороны Глава МИД Украины Кулеба: страна официально попросит у Израиля системы ПВО pxhere

Читать 360tv в

Украина официально попросит у Израиля системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба, передало РИА «Новости».

«Сегодня Украина отправит официальную ноту правительству Израиля с просьбой безотлагательно предоставить Украине системы противовоздушной обороны и начать качественное сотрудничество для получения Украиной соответствующих технологий», — заявил он.

Реклама

Кулеба также упомянул, что президент Украины Владимир Зеленский и министерство обороны страны постоянно обращаются по этому поводу к Евросоюзу и Соединенным Штатам.

Реклама

При этом Израиль уже отклонил запрос Украины на проведение телефонного разговора между министрами обороны Алексеем Резниковым и Бени Ганцем.

Ранее читатели немецкой газеты Die Welt усомнились в адекватности Владимира Зеленского после его отчаянных просьб предоставить Украине системы ПВО. Немцев разозлило, что Зеленский назвал западные страны своими союзниками. Они напомнили, что Украина, вообще-то, не входит в НАТО.