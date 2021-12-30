Украина заявила, что не видит прямой угрозы от «скопления войск РФ»

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что пока республика не видит большой угрозы от скопления войск РФ на границе. Пока, по его данным, есть просто увеличение количества военных, передало РИА «Новости».

«Если для определенной части западного общества это была новость, что у нас продолжается война, что у нас есть военная агрессия со стороны РФ, то для нас с февраля 2014 года — это уже вещи, которые, к большому сожалению, ежедневные», — заявил Данилов на брифинге.

«Мы четко осознаем, где там что происходит. На сегодняшний день угроз для открытой агрессии со стороны РФ мы с вами не видим. Что будет завтра — завтра будем с вами об этом говорить», — добавил он.

Ранее агентство Bloomberg заявляло, что Россия наращивает войска на границе с Украиной, несмотря на подготовку к переговорам по безопасности с США. По данным компании, на которое ссылается издание, Россия переместила к границе с Украиной танки, артиллерийские вооружения и системы противовоздушной обороны, а также и военных.