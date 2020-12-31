Украина заявила, что надеется на «рок-н-ролл» в отношениях с США при Байдене

Киев ждет «динамичных и и драйвовых отношений» с Вашингтоном после официального вступления в должность президента Джо Байдена. Такое заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы ожидаем рок-н-ролла. Мы хотим очень динамичных и драйвовых отношений с Соединенными Штатами. Америка и Украина являются стратегическими партнерами. <...> Поэтому нам нужно добавлять еще больше звука к этой песне стратегического партнерства», — сказал Кулеба. Его процитировало РИА «Новости».

Министр надеется, что стороны будут сотрудничать в вопросах безопасности, экономики и по вопросу проведения реформ. Например, США могут инвестировать в Украину. По его мнению, Штаты могут серьезно помочь укрепить страну изнутри.

Кулеба добавил, что Киев был бы рад, если бы вновь появилась должность спецпредставителя Госдепа по Украине. Однако «жизнь покажет». Политик надеется, что Вашингтон понимает всю важность сотрудничества. Ведь «Украина — это суперважный партнер в Европе».

Однако бывший депутат Верховной рады Тарас Черновол считает, что Украине трудно будет построить хорошие отношения с новой администрацией президента США. Ведь «Владимир Зеленский — личный враг Джо Байдена».