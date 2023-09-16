Мир 16 сентября 2023, 17:18 Украина захотела вытеснить Россию с рынка урана Министр энергетики Украины заявил о работе по вытеснению России с рынка урана РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украина начала работать над наращиванием производства урана, чтобы сдвинуть Россию с этого рынка. Об этом заявил министр энергетики республики Герман Галущенко на своей странице в Facebook*.

«Россия до сих пор контролирует значительную часть мирового рынка урана», — указал украинский политик.

Реклама

По его словам, данный фактор замедлил введение санкций против государства, так как у большинства компаний есть контракты с Россией по поставкам ядерного топлива.

«Но мы упорно работаем, чтобы сдвинуть их с этого рынка, а также над наращиванием производства урана на Украине», — подчеркнул Геращенко.

Он добавил, что производство урана для киевского режима стало «составляющей национальной безопасности».

В воскресенье, 10 сентября, украинский «Энергоатом» сообщил о подписании меморандума в сфере конверсии урана с американской компанией ConverDyn. В документе сказано о помощи в увеличении добычи топлива на Восточном горно-обогатительном комбинате.

США нарастили закупку российского урана вдвое и достигли максимума почти за 20 лет. Показатели закупок в первом полугодии составили 416 тонн, что в 2,2 раза больше данных за аналогичный период прошлого года.

*Соцсеть принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.