Мир 19 мая 2023, 17:26 Украина захотела вытеснить Россию из мирового рынка топлива для АЭС Глава Минэнерго Украины Галущенко заявил о планах заменить Россию на рынке топлива для АЭС Pxhere

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Украина собралась наладить производство ядерного топлива, чтобы вытеснить Россию с мирового рынка. Такое заявление сделал министр энергетики страны Герман Галущенко, написало РИА «Новости».

«Должны максимально реализовать потенциал украинской атомной отрасли и заместить Россию на мировых рынках», — сказал он.

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Украинский министр признался, что его страна активно работает над введением санкций против России в атомной отрасли. По словам Галущенко, он хочет «уничтожить монополию Росатома в Европе».

США и Великобритания ввели против России новый пакет санкций. Американская сторона утвердила экспортные ограничения для 70 организаций, среди которых военно-промышленные компании и заводы, научно-исследовательские институты, производитель спутников связи. Соединенные Штаты также запретили ввозить в страну телефоны и бытовую технику.

Великобритания ввела санкции против россиян и организаций, связанных с транспортом, кредитных учреждений. Списки пополнили 86 физлиц и компаний.

Страны G7 пообещали поддерживать Украину для поражения России «так долго, сколько потребуется». Речь идет о долгосрочной военной, финансовой, гуманитарной и дипломатической помощи.