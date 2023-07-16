Мир 16 июля 2023, 22:53 Украина захотела выдворить из Крыма до 800 тысяч россиян Представитель Зеленского Ташева: украинская сторона выдворит из Крыма 800 тысяч россиян РИА «Новости»

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Украиская сторона намерена «принудительно выдворить» до 800 тысяч россиян из Крыма. Об этом сообщила представитель президента Украины Тамила Ташева в беседе с Newsweek.

По ее расчетом, около 800 тысяч россиян переехали на полуостров с 2014 года. Все они, по словам Ташевой, въехали якобы «незаконно» и будут подвергнуты «принудительному выдворению».

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Представитель Владимира Зеленского отметила, что киевский режим не станет наказывать людей, которых считает «жертвами оккупации», однако правительство Украины собирается привлечь к ответственности до 10 тысяч граждан, сотрудничающих с Россией.

«Это будет непростой процесс, поэтому мы уже разрабатываем правовую базу для будущих судебных процессов, включая люстрацию бывших чиновников — граждан Украины, которые сотрудничали с оккупационными администрациями», — сказала она.

Ранее главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил, что захватит Крым, когда появится такая возможность. Он понимает, что западные союзники Украины обеспокоены возможной реакцией России на попытки ВСУ дойти до полуострова, однако не собирается останавливаться.