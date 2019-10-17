Украина захотела «вернуть» Кубань

Член фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко выступил в Верховной раде с заявлением о необходимости «заняться Кубанью».

«Наша задача — разработка политики по возвращению в культурное, политическое, социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев. В первую очередь займемся Кубанью. Но и другие регионы, в которых проживают компактно украинцы, тоже будут находится под нашим вниманием», — написал депутат на своей странице Facebook.

Также на своей странице Гончаренко разместил фотографию обращения депутатов к Дмитрию Разумкову, спикеру Рады, с просьбой объявить о создании общества на заседании. Обращение подписали 13 человек.

Кроме Гончаренко в общество вошли семь депутатов от «Европейской солидарности», двое парламентариев от партии «Голос», двое — от группы «За будущее», а также один депутат, не относящийся ни к одной фракции.