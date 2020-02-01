Украина захотела торговать водой в Крыму

Возможность торговли водой с Крымом обсуждали на Украине во время заседания Верховной рады. Некоторые депутаты до сих пор отказываются признавать полуостров частью России.

«Израильтяне продают воду в практически воюющую страну, они зарабатывают», — объяснил идею депутат партии «Слуга народа» Юрий Аристов.

Именно он считает, что полуостров остается украинским — так депутат ответил на вопрос журналистов о принадлежности Крыма.

Несмотря на это, официальных предложений возобновить поставки днепровской воды по Северо-Крымскому каналу власти полуострова пока не получили. Об этом сообщил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет РИА «Новости». Он подчеркнул, что Россия положительно отнесется к проявлению политической зрелости со стороны Киева. Депутат считает, что поставки воды в Крым принесут выгоду самой Украине — это позволит стране восстановить земли и сельское хозяйство в Херсонской области.

Украина прекратила снабжать Крым пресной водой после того, как полуостров вошел в состав России в 2014 году. Сразу после этого Киев перекрыл шлюзы Северо-Крымского канала, а в 2017 году в Херсонской области возвели дамбу, которая блокирует подачу воды из Днепра к полуострову.