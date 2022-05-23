Украина захотела стать кандидатом в ЕС к июню

Спикер украинского МИД Олег Николаенко рассказал, что государство рассчитывает на получение статуса кандидата в Евросоюз уже в июню. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на издание «Европейская правда».

Он подчеркнул, что правительство страны настаивает на этом. Николаенко добавил, что сейчас украинцы встали на защиту европейских ценностей ценой своих жизней.

«Кандидатство станет важным сигналом для украинцев, что Европа ценит и уважает их усилия», — заключил Николенко.

Он отметил, что получение статуса кандидата не означает немедленное вступление Украины в Евросоюз. Также спикер добавил, что при поддержке влиятельных стран, это событие произойдет намного быстрее.