Украина захотела срочно отключится от общей энергосистемы с Россией
Украина захотела срочно отключится от энергосистемы, которую делит с Россией и Белоруссией. Об этом сообщило радио Sputnik со ссылкой на исполняющего обязанности министра энергетики Украины Юрия Витренко.
Витренко заявил, что считает своей главной задачей отсоединение Украины от энергосистемы, которая является общей также для России и Белоруссии. Взамен он планирует подключить страну к европейской системе, «где нормальная прозрачная цена».
При это, если Украина действительно отключится от единой системы, она больше не сможет покупать энергию у России и Белоруссии.
Ранее на Украине сообщили о критической ситуации в атомной энергетике. Там пояснили, что к этому привели большие долги. К премьер-министру страны Денису Шмыгалю, а также к Юрию Витренко с письмами обратились десятки украинских предприятий.