Украина захотела срочно отключится от общей энергосистемы с Россией

Витренко заявил, что считает своей главной задачей отсоединение Украины от энергосистемы, которая является общей также для России и Белоруссии. Взамен он планирует подключить страну к европейской системе, «где нормальная прозрачная цена».

При это, если Украина действительно отключится от единой системы, она больше не сможет покупать энергию у России и Белоруссии.

Ранее на Украине сообщили о критической ситуации в атомной энергетике. Там пояснили, что к этому привели большие долги. К премьер-министру страны Денису Шмыгалю, а также к Юрию Витренко с письмами обратились десятки украинских предприятий.