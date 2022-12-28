Мир 28 декабря 2022, 23:44 Украина захотела создать боевые дроны для поражения воздушных целей Глава Минцифры Украины Федоров: страна планирует создать БПЛА для атаки дронов-камикадзе Ricardo Gomez Angel / Unsplash

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Власти Украины планируют разработать беспилотники, которые смогли бы атаковать воздушные цели, включая дроны-камикадзе, рассказал агентству Associated Press глава министерства цифровой трансформации страны Михаил Федоров. Он уточнил, что ситуация с БПЛА «кардинально поменяется» в феврале или марте следующего года.

Журналисты издания напомнили, что для нужд ВСУ закупили около 1400 беспилотников. Эти устройства можно использовать для разведки, но следующей задачей власти Украины назвали производство устройств для атаки дронов-камикадзе, которые якобы используют российские войска.

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«А следующий этап <…> это ударные беспилотники. Это и взрывающиеся беспилотники, и беспилотники, которые поднимаются на высоту от трех до 10 километров и поражают цели», — рассказал Михаил Федоров.

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Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк заявил, что угроза атаки украинских дронов на полуостров все еще сохраняется. Он добавил, что республика надежно защищена системами ПВО, поэтому риск нападения беспилотников минимален.