Мир 14 января 2023, 03:13 Украина захотела провести «саммит мира» в формате Генассамблеи ООН в годовщину начала СВО МИД Украины: саммит мира может пройти в формате ГА ООН в годовщину начала спецоперации РИА «Новости»

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Готовящийся «саммит мира» может пройти в формате заседания Генеральной ассамблеи ООН в годовщину начала специальной операции, сообщила журналистам первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова. Ее слова привел ТАСС.

«Мы обсуждаем в данный момент модальность саммита, это по-прежнему вопрос координации с партнерами», — заявила Джапарова.

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Замминистра отметила, что сейчас рассматривается вопрос модальности саммита, посвященного «мирной формуле». Варианты предлагают президенту Украины Владимиру Зеленскому, который обозначил «мирный план» из 10 пунктов.

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«Это будут либо дебаты в Генассамблее в рамках пункта повестки по оккупированным территориям, либо дебаты в рамках чрезвычайной специальной сессии», — добавила замминистра.

Дебаты в ГА по повестке «оккупированных территорий» проходят после воссоединения Крыма с Россией ежегодно 23 февраля.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал украинский «мирный саммит» «пропагандистской пустышкой» с двойным дном. Украина хочет провести мероприятие без участия России, а сам саммит рассчитан на зарабатывание симпатий западного сообщества.