Мир 12 февраля 2023, 05:16 Украина захотела производить британское оружие самостоятельно — СМИ Telegraph: Лондон и Киев обсуждают планы по производству британского оружия на Украине РИА «Новости»

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Представители оборонной промышленности Великобритании и Украины обсуждают планы производства британских вооружений на Украине. Это означает углубление связей с НАТО, сообщила газета The Telegraph.

«Британское вооружение и военные машины, возможно, будут производиться на Украине в соответствии с планами, которые будут означать углубление связей этой страны с НАТО. Высокопоставленные чиновники британской оборонной промышленности обсуждают планы со своими коллегами в Киеве, а любая договоренность будет рассматриваться как значительное укрепление связей Британии с Украиной», — говорится в материале.

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По данным газеты, британские представители уже побывали на Украине, чтобы организовать совместные предприятия по производству оружия и машин по лицензии. У страны уже есть опыт адаптации своих танков для израильской электроники, также на Украине производили некоторые виды израильского и американского оружия. Издание отмечает, что Украина хочет сама производить по лицензии артиллерию и машины по западной разработке, а не покупать вооружение.

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