Мир 07 июля 2023, 15:26 Украина захотела присоединиться к Транстихоокеанскому партнерству Министр Сигэюки Гото: Украина подала заявку на вступление в Транстихоокеанское партнерство РИА «Новости»

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Украина официально подала заявку на присоединение к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве. Об этом сообщил журналистам министр по восстановлению экономики Японии Сигэюки Гото, его слова привел ТАСС.

«Украина подала заявку на присоединение к ТТП», — сказал министр.

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Заявку могут рассмотреть на министерской встрече стран, участвующих в соглашении. Заседание состоится в Новой Зеландии 16 июля. На этой же встрече обсудят заявки от Китая и Тайваня.

Изначально соглашение о Транстихоокеанском партнерстве заключили в Новой Зеландии в 2016 году. Его подписали представители 12 стран: Австралии, Брунея, Вьетнама, Канады, Малайзии, Мексики, Новой Зеландии, Перу, Сингапура, США, Чили и Японии.

Почти сразу после выступления в ТТП экс-президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из партнерства. Оставшиеся государства подписали новый документ о формировании зоны свободной торговли.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский будет настаивать на принятии Украины в НАТО. Украинский лидер хочет втянуть альянс в конфликт с Россией, предположил глава республики.