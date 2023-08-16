Мир 16 августа 2023, 22:55 Украина захотела попасть на саммит G20, куда ее не приглашали Замглавы МИД Точицкий: Украина попытается попасть на саммит G20 РИА «Новости»

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Украинские власти ведут переговоры с союзниками, чтобы принять участие в саммите G20. Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

«Мы и партнеры работаем над тем, чтобы быть среди приглашенных, работаем и с Индией, и с другими партнерами, которые есть среди участников этого саммита», — сообщил чиновник.

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Саммит G20 пройдет 9–10 сентября в Нью-Дели. Украина не вошла в число приглашенных стран, сообщил специальный секретарь индийского председательства в G20 Миктеш Пардеши.

«Это экономическое мероприятие, где обсуждают последствия конфликта, а не способы решения», — подчеркнул чиновник.

Глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар пояснил, что президент Украины Владимир Зеленский не примет участия в саммите «Большой двадцатки», потому что на нем будут обсуждать глобальные экономические проблемы, а не вопросы безопасности.