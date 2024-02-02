Мир 02 февраля 2024, 15:04 Украина захотела получить от России триллион долларов Советник Зеленского: Украина требует от России компенсацию в размере $1 трлн Официальный сайт Президента Украины

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Украина намерена получить от России триллион долларов в качестве компенсации. Эту цифру в эфире национального телемарафона озвучил советник президента страны по экономическим вопросам Олег Устенко.

Он напомнил, что летом 2022 года премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал об ущербе от конфликта с Россией в 750 миллиардов долларов.

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«Посчитайте к этой сумме и дополнительные убытки, которые способны поднять общую цифру до триллиона долларов», — сказал Устенко.

Советник Зеленского предлагал гасить государственный долг Украины за счет конфискованных активов России. Устенко отмечал, что после завершения активной фазы конфликта необходимо провести конференцию, на которой принять решение о судьбе госдолга республики.

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявляла, что без поддержки союзников Украина способна продержаться всего пару месяцев.