02 июля 2023, 14:34
Украина захотела получить от МВФ еще около миллиарда долларов
Советник Зеленского Устенко: Украина надеется получить от МВФ около миллиарда долларов
Украина рассчитывает получить еще около одного миллиарда долларов от Международного валютного фонда до конца текущего года. Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил советник украинского президента Владимира Зеленского Олег Устенко.
По его словам, программа поддержки Украины рассчитана на четыре года и составляет 15 миллиардов долларов. При этом часть средств выделили сразу.
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«Сейчас еще около одного миллиарда долларов до конца года мы можем получить дополнительно к тем средствам, что мы получаем от МВФ», — сказал он.
Устенко напомнил, что дефицит бюджета Украины в 2023 году составил почти 40 миллиардов долларов. Большую часть покрывают за счет Евросоюза.
В конце марта совет директоров МВФ утвердил четырехлетнюю программу расширенного финансирования Украины в размере 15,6 миллиарда долларов. В конце июня стало известно о выделении еще одного транша на сумму 890 миллионов долларов.
Еврокомиссия предложила в ближайшие три года выделить Украине 50 миллиардов евро. Против этой идеи выступила Венгрия. Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Украина сначала должна отчитаться, куда потратила ранее полученные деньги.
Владимир Зеленский
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