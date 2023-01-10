Мир 10 января 2023, 20:32 Украина захотела получить 17 миллиардов долларов на восстановление страны Премьер Шмыгаль: Украины рассчитывает получить 17 миллиардов долларов на восстановление РИА «Новости»

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Около 17 миллиардов долларов планирует получить Украина от западных партнеров в этом году на первые шаги по восстановлению разрушенного во время конфликта имущества. Об этом на заседании кабинета министров заявил украинский премьер Денис Шмыгаль.

По его словам, на сегодняшний день власти знают, где взять лишь три миллиарда долларов, но рассчитывают на гораздо большие суммы.

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«Всего в этом году рассчитываем получить 17 миллиардов долларов или 680 миллиардов гривен на первоочередное восстановление поврежденного и разрушенного имущества», — сказал Шмыгаль.

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Восстановление Украины начнется в этом году. Основные средства правительство планирует получить от международных партнеров. Кроме этого, среди источников финансирования — конфискованные российские средства, а также деньги бюджета Украины — менее миллиарда долларов.

Ранее Шмыгаль заявил, что нанесенный украинской экономике ущерб от ведения боевых действий превысил 700 миллиардов долларов. Эта цифра выросла в два раза с июня 2022 года.