Украина захотела перенять опыт Китая в управлении государством

Правящая на Украине партия «Слуга народа» считает Китай важным стратегическим партнером и намерена перенимать опыт Коммунистической партии Китая (КПК) в управлении экономикой и построении государства. Такое заявление сделал руководитель фракции «Слуги народа» в Верховной раде и глава политсовета партии Давид Арахамия.

Арахамия считает, что принципы правящих партий Украины и Китая во многом совпадают, поскольку их девизом является служение народу, следует из данных агентства «Синьхуа», которые приводит ТАСС. Политик высоко оценил тот факт, что КПК представлена в каждом населенном пункте страны, несмотря на ее огромную территорию. Арахамия отметил, что этот опыт «непременно нужно перенимать».

Год назад украинский парламентарий прочел на русском языке книгу «Си Цзиньпин о государственном управлении», уточнило агентство. Эта работа произвела на него впечатление. Арахамия принял решение содействовать изданию этой книги на украинском языке, чтобы «украинцы смогли узнать, как Китай преодолел трудности и добился стремительного роста экономики».

«Китайское чудо», по его мнению, стало возможным благодаря долгосрочной стабильности проводимой КПК политики. Украина, как отметил Арахамия, надеется перенять положительный опыт Китая в области экономического развития.

Китай представляет интерес для многих туристов с Украины, отметил глава политсовета «Слуги народа». А Киев, по его словам, ведет переговоры о возобновлении прямого авиасообщения между двумя странами.