Украина захотела накормить миллиард человек

К концу текущего десятилетия Украина намерена обеспечивать продовольствием миллиард человек. Об этом в своем Telegram-канале написал министр аграрной политики и продовольствия страны Роман Лещенко. По его мнению, государство все увереннее претендует на статус одного из крупнейших гарантов мировой продовольственной безопасности.

«20 лет назад Украина „кормила“ лишь 40 миллионов человек в мире. Сегодня же вклад эквивалентен пропитанию около 400 миллионов человек, не считая наше население. Наша стратегия развития до 2030 года предусматривает обеспечение продовольствием одного миллиарда из населения мира», — написал он.

Министр добавил, что сельское хозяйство на Украине в 2021 году показало самый серьезный прирост производства — 14,4%. Также агропродовльственная продукция составила наибольший объем — около 41% — в общем экспорте страны.

При этом в декабре 2021 года производители хлеба, масла, молочной продукции, мяса птицы и яиц заявляли о том, что быстрый рост стоимости газа способен привести к коллапсу отраслей и дефициту продуктов на Украине.