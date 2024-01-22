Мир 22 января 2024, 22:45 Украина захотела на 50 лет запретить транспортное сообщение с Россией Кабмин Украины предложил на 50 лет запретить транспортное сообщение с Россией РИА «Новости»

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Кабинет министров Украины предложил на 50 лет полностью остановить транспортное сообщение с Россией. Законопроект опубликовали на официальном сайте правительства.

«Одобрить и внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению сроком на 50 лет таких секторальных специальных экономических и других ограничительных мер <…> к транспортному сектору Российской Федерации», — сказано в тексте документа.

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Согласно распоряжению, кабмин предложил полностью запретить прямое воздушное сообщение с Россией, въезд на Украину зарегистрированного в РФ транспорта, а также ряд других санкций. Морским судам под российским флагом также запретят плавать во внутренних водах Украины и заходить в ее порты.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». По мнению главы государства, документ призван вернуть «правду об историческом прошлом ради украинского будущего».