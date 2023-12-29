Мир 29 декабря 2023, 00:26 Украина захотела конфисковать два российских пассажирских самолета Минюст Украины захотел конфисковать в доход страны 2 российских самолета Ан-148 Freepik

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Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд иск (ВАКС) о взыскании в доход страны двух пассажирских самолетов российской лизинговой компании. Об этом ведомство сообщило в социальной сети.

«Минюст просит применить санкцию к „Ильюшн Финанс Ко“. Предметом взыскания в доход государства являются два среднемагистральных пассажирских самолета Ан-148-100Е», — говорится в заявлении ведомства.

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ВАКС ранее конфисковал находящиеся на Украине активы российской компании «Авиационный комплекс имени Ильюшина».

Конфискация российских замороженных активов в пользу Украины обернется глобальным финансовым крахом. Россия может применить симметричные меры к иностранным активам на ее территории, считают экономисты.