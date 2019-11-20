Украина захотела компенсаций за Крым

Стоимость государственного имущества, которое было закреплено за филиалами АМПУ и осталось в Крыму, составляет более 1,24 миллиарда гривен, подсчитали в Киеве. На Украине пригрозили, что России все равно придется платить и каяться: если не удастся договориться напрямую, то спорный вопрос будет рассматривать европейский суд.

«В этот раз мы используем положения Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций. Первый шаг — это направление требований по компенсации убытков непосредственно правительству России. Если в течение полугода мы не получим ответа, это дело перейдет на рассмотрение в международный арбитраж», — подчеркнул руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

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В Киеве в этот раз решили перестраховаться по полной. С одной стороны, если Киев получит компенсации за полуостров, это де-факто будет значить, что Украина признала Крым российским — и на том вопрос закрыт. Но Вецкаганс решил обойти на вираже эту скользкую коллизию и отдельно подчеркнул, что Киев не против получить деньги, но это ничего не значит.

«Подчеркиваем, то обстоятельство, что ГП „АМПУ“ судится относительно временно неподконтрольных активов на территории полуострова, никоим образом не означает, что предприятие соглашается с существованием каких-либо правовых оснований для оккупации и аннексии Крыма, который остается территорией Украины», — заявили в АМПУ.