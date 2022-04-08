Украина захотела изъять российские корабли в Измаиле

Правительство Украины готовит законопроект о принудительном изъятии судов под флагом России, об этом сообщил глава Одесской областной администрации Максим Марченко.

Речь идет о кораблях, которые на данный момент находятся на судоремонтном заводе в украинском Измаиле, пояснил украинский чиновник в своем Telegram-канале, его слова привело РИА «Новости».

«Касаемо кораблей под российским флагом, которые сейчас находятся на судоремонтном заводе города Измаил. Вскоре кабинетом министров будет утверждено решение о принудительном изъятии этих кораблей в пользу Украины», — заявил Марченко.

Ранее Верховная рада Украины распространила действие закона о национализации имущества на граждан России. В перечень попали физические и юридические лица, которые не прекратили свою экономическую и хозяйственную деятельность на территории России в период действия военного положения. Также был повышен налог для компаний, не прекративших работу в РФ. Таких на Украине около 100, сообщили в Раде.