25 ноября 2022, 09:01
Украина захотела импортировать электроэнергию из ЕС
Компания «Укрэнерго» начала разработку механизма импорта электроэнергии из Европы
Украина начала разрабатывать механизм импорта электроэнергии из Европы. Об этом глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщил местному изданию УНН.
«Энергосистема Евросоюза способна помочь нам в трудный момент, и она это делает. По коммерческому импорту — это технически возможно. „Укрэнерго“ обеспечивает возможность такого импорта в объеме 500 мегаватт и даже 600 мегаватт», — отметил Кудрицкий.
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Он напомнил, что для обеспечения импорта требуются особые механизмы, так как цена электричества в Европе выше, чем на Украине.
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По словам Кудрицкий, разработка принципа поставок электричества уже началась. Глава «Укрэнерго» обратил внимание на важность этого процесса с точки зрения энергобезопасности страны. Он подчеркнул, что энергосистема Евросоюза помогает Украине в трудный момент.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о сложной ситуации с энергоснабжением в Киеве и 17 регионах страны.
Электричество
Украина
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