Мир 25 ноября 2022, 09:01 Украина захотела импортировать электроэнергию из ЕС Компания «Укрэнерго» начала разработку механизма импорта электроэнергии из Европы РИА «Новости»

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Украина начала разрабатывать механизм импорта электроэнергии из Европы. Об этом глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщил местному изданию УНН.

«Энергосистема Евросоюза способна помочь нам в трудный момент, и она это делает. По коммерческому импорту — это технически возможно. „Укрэнерго“ обеспечивает возможность такого импорта в объеме 500 мегаватт и даже 600 мегаватт», — отметил Кудрицкий.

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Он напомнил, что для обеспечения импорта требуются особые механизмы, так как цена электричества в Европе выше, чем на Украине.

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По словам Кудрицкий, разработка принципа поставок электричества уже началась. Глава «Укрэнерго» обратил внимание на важность этого процесса с точки зрения энергобезопасности страны. Он подчеркнул, что энергосистема Евросоюза помогает Украине в трудный момент.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о сложной ситуации с энергоснабжением в Киеве и 17 регионах страны.