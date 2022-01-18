Украина захотела гораздо больше оружия от партнеров

Партнеры продолжают снабжать Украину вооружением, но стране нужно гораздо больше оружия. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

«Я сейчас не могу назвать виды этого оружия. Естественно, оно существует. То, что нам нужно, передали список нашим партнерам. Они нам его передают. У нас есть большое желание, чтобы его было гораздо больше», — сказал Данилов в интервью ТСН.

Он добавил, что украинские власти оценивают масштабы поставок вооружения другим странам. По словам секретаря СНБО, то, что передают Украине, является неадекватным ответом по сравнению с другими государствами.

«Но даже и за это большое спасибо», — сказал Данилов.

Он отметил, что России необходимо как минимум 1,5 миллиона военных для удержания под контролем территории Украины. Как заявил секретарь СНБО, в первую неделю за оружие возьмутся сразу же пять миллионов украинцев.

Украина и страны Запада неоднократно заявляли об «агрессивных действиях» России. При этом российские власти подчеркивали, что ни о каком нападении или военных действиях речи не идет.