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    18 января 2022, 02:30

    Украина захотела гораздо больше оружия от партнеров

    Секретарь СНБО Данилов: Украине нужно гораздо больше оружия от партнеров

    Дарья Бунякова

    Партнеры продолжают снабжать Украину вооружением, но стране нужно гораздо больше оружия. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

    Украина захотела гораздо больше оружия от партнеров

    «Я сейчас не могу назвать виды этого оружия. Естественно, оно существует. То, что нам нужно, передали список нашим партнерам. Они нам его передают. У нас есть большое желание, чтобы его было гораздо больше», — сказал Данилов в интервью ТСН.

    Он добавил, что украинские власти оценивают масштабы поставок вооружения другим странам. По словам секретаря СНБО, то, что передают Украине, является неадекватным ответом по сравнению с другими государствами.

    «Но даже и за это большое спасибо», — сказал Данилов.

    Он отметил, что России необходимо как минимум 1,5 миллиона военных для удержания под контролем территории Украины. Как заявил секретарь СНБО, в первую неделю за оружие возьмутся сразу же пять миллионов украинцев.

    Украина и страны Запада неоднократно заявляли об «агрессивных действиях» России. При этом российские власти подчеркивали, что ни о каком нападении или военных действиях речи не идет.