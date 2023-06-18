Мир 18 июня 2023, 21:56 Украина захотела гасить госдолг тем, что сможет «отобрать» у России Советник Зеленского Устенко: Киев решил гасить долги тем, что «отберет» у России Flickr

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Советник украинского президента по экономическим вопросам Олег Устенко понадеялся на возможность погашения госдолга страны за счет арестованных российских активов и того, что киевский режим сможет «отобрать» у России. Об этом он сообщил в эфире всеукраинского телемарафона, передало РИА «Новости».

«Не забывайте, что [у России] арестовано 350 миллиардов долларов их золотовалютных резервов и 150 миллиардов долларов их денег номенклатуры, а долгов у нас в разы, если не в десятки раз меньше. Часть их можно использовать <…> и долги мы будем перекрывать частью того, что отберем у РФ», — заявил Устенко.

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Он отметил, что когда украинский конфликт закончится, то должна быть «так называемая конференция кредиторская», в рамках которой примут решение о дальнейших действиях касательно госдолга Украины.

Ранее группа украинских кредиторов поддержала прошение правительства на отсрочку обслуживания госдолга с 1 августа до 31 декабря 2023 года. В немецком Минфине отмечали, что тогда украинская сторона будет обладать дополнительной свободой действий в отношении финансовой ликвидности.