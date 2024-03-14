14 марта 2024, 08:46
Украина заговорила о перемирии после заявления главы ЦРУ
Экс-советник Кучмы Соскин: у Украины нет другого выхода, кроме переговоров
Директор ЦРУ Уильям Бернс в конгрессе США выступил с докладом, согласно которому Украине уже нужно идти на мирное решение конфликта с Россией. Такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
Бернс указал, что из-за отсутствия новой помощи со стороны Соединенных Штатов Вооруженным силам Украины грозит отступление и новые потери территорий. Соскин задался вопросом, не умнее ли со стороны руководства страны сейчас прекратить огонь и начать переговоры.
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«У Украины <…> есть только один выход: немедленно сделать перемирие и начать переговоры», — подчеркнул он.
По его словам, мизерная помощь со стороны Европы не повлияет на судьбу Украины. Соскин заверил, что российские войска прорвут линию обороны ВСУ и войдут в Харьков и Одессу.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что украинские власти жестко отрицают все, что связно с переговорами. Он отметил, что глава государства Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности решать проблемы мирным путем.
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