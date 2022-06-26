Украина задумала создать минные поля на границе с Россией

Расширить полосу на границах с Россией и Белоруссией для организации на месте минных полей и застав с огневой поддержкой предложили украинские депутаты от фракции «Слуга народа». Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в Раду.

В документе говорится, что это усилит национальную безопасность и оборону, а также поможет соблюдать режим на государственной границе.

Обязанности по строительству фортификационных сооружений возложат на Государственную пограничную службу страны, в собственность которой перейдут земельные участки шириной от 30 до 50 метров.

Авторы законопроекта также предложили усилить украинские пограничные отряды. В законопроекте говорится о создании на полосе противотанковых и минометных застав с зенитно-артиллерийским вооружением.

Это не первая попытка украинских властей усилить границу с Россией. В прошлом году Государственная пограничная служба копала ров в Сумской области для установки заграждений для транспорта.